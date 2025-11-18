طيف سامي تعلن إرسال رواتب أيلول لموظفي الإقليم بعد نحو إسبوع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزير المالية الاتحادية، طيف سامي، إرسال رواتب شهر أيلول (9) لموظفي إقليم كوردستان، بعد نحو أسبوع من اليوم.

وجاء ذلك في ف تصريح خاص لهوشمند صادق، مراسل كوردستان24، عن صرف رواتب شهر أيلول (9) وبقية الأشهر لموظفي إقليم كردستان.

خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، 18 تشرين الثاني 2025 في النسخة السادسة من مؤتمر "ميبس" في دهوك.

ورداً على سؤال "متى سيتم صرف رواتب شهر أيلول (9)؟"، قالت وزير المالية العراقية لمراسل كوردستان24: "بعد حوالي أسبوع إن شاء الله".

وبخصوص صرف رواتب الأشهر الأخرى، قالت: "عندما تزودنا وزارة مالية إقليم كوردستان بجميع المعلومات، ويتم إجراء المطابقة، وتتوفر إيرادات النفط واستمرار تصدير النفط عبر سومو، سيتم حل جميع الأمور إن شاء الله".