حملان: قريباً سترسل بغداد رواتب موظفي كوردستان عن شهر أيلول

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، أن بغداد سترسل رواتب موظفي كوردستان عن شهر أيلول سبتمبر الماضي في أقرب وقتٍ ممكن.

لكنه أوضح أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني يصرُّ على أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الشهور الأربعة المتأخرة (9- 10- 11- 12).

وعلى هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 بدهوك، قال حملان في تصريحٍ لـ كوردستان 24: إذا قامت الحكومة الاتحادية الآن بتوزيع رواتب موظفيها، فستوزّع رواتب شهر 11، لكن بالنسبة لموظفي كوردستان —إذا أرسلوها— فستكون عن رواتب شهر أيلول.

وأضاف: الاجتماع الذي جمع رئيسا الوزراء مسرور بارزاني ومحمد شياع السوداني، تضمّن إصراراً من جانب رئيس حكومة كوردستان على إرسال الرواتب المتأخرة للأشهر الأربعة.

وقبل ذلك، أكّد وزير الإعمار والإسكان في العراق، بنكين ريكاني، أن وزارة المالية الاتحادية بعثت بكتابٍ رسمي إلى حكومة إقليم كوردستان تدعوها إلى إيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية في حساب الوزارة، بغية إرسال رواتب موظفي كوردستان عن شهر أيلول سبتمبر الماضي.

وقال ريكاني، إن بغداد سترسل لاحقاً رواتب شهر تشرين الأول أيضاً.

جاء ذلك، خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، على هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 الذي عقدته الجامعة الأميركية بدهوك، وانطلقت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وأشار ريكاني إلى أن حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية ناقشتا مسألة إرسال رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبل.