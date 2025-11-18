الخنجر: نأمل أن يتمكن منتدى MEPS 2025 من فتح آفاق جديدة للحوار والتعاون

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شدّد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في منتدى الأمن والسلام في دهوك (ميبس)، على أن اتفاقية سايكس – بيكو جاءت لخدمة مصالح القوى الإمبريالية في حينها، من دون أن تراعي تطلعات شعوب المنطقة. وأشار إلى أن طرح “الشرق الأوسط الجديد” يدخل في إطار موجات جديدة من الهيمنة، بما في ذلك ما يخدم مصالح إسرائيل.

وأكد الخنجر أنه لا يمكن خفض التوترات في المنطقة من دون قرار شامل يُطبق على الجميع بعيداً عن أي تدخل خارجي. وأضاف أن للعراق موقعاً فريداً في معادلة الشرق الأوسط، وأن إعادة بناء مؤسسات الدولة ستجعله عاملاً أساسياً في استقرار الإقليم.

وبيّن أن الرؤية الإقليمية التي يتبناها تقوم على دولة عادلة تضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن رؤية المكوّن السني ترتكز على سيادة القانون وحماية الدستور وشراكة واقعية بين المكوّنات.

وتحدث الخنجر عن مطالب أبناء المحافظات المتضررة، وفي مقدمتها إنشاء مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير فرص العمل، وضمان عودة النازحين، خصوصاً في جرف الصخر، وكشف مصير المختفين، وإطلاق سراح الأبرياء من السجناء.

كما دعا إلى أن يتجاوز التعاون الإقليمي المنطق الأمني الضيق ليشمل التعليم والتجارة والمسارات التنموية المشتركة، مؤكداً أن بناء شرق أوسط جديد لن يتحقق بإرادة دولة واحدة أو قوة واحدة، بل من خلال عمل جماعي يحترم سيادة الدول.

وختم بالقول إن الإنسان المستقر والمنتج هو الضامن الحقيقي لنجاح الدول، وإن المنتدى يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى الثلاثة.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

