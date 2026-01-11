رئيس الحكومة يستقبل نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي فرهاد أتروشي.

وجرى خلال اللقاء بحث الدور الفاعل لمجلس النواب في مجالي التشريع والرقابة، والتأكيد على أهمية صون حقوق عموم المواطنين والمكونات العراقية.

وأعرب رئيس الحكومة عن دعم حكومة إقليم كوردستان للسلطة التشريعية، مؤكداً على ضرورة حل القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وفقاً للدستور والاتفاقيات الموقعة، إلى جانب التشديد على احترام الكيان الاتحادي والدستوري لإقليم كوردستان.