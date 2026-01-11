جنايات السليمانية تعقد أولى جلساتها لمحاكمة لاهور شيخ جنكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تُعقد يوم غدٍ الاثنين أولى جلسات محاكمة رئيس (جبهة الشعب) لاهور شيخ جنكي، في محكمة جنايات السليمانية.

وصرح مصدر مقرب من لاهور شيخ جنكي اليوم الأحد، 11 كانون الثاني 2026، لـ "كوردستان 24": "في تمام الساعة 09:00 من صباح يوم غد الاثنين، 12 كانون الثاني، ستُعقد أولى جلسات محاكمة لاهور شيخ جنكي، رئيس جبهة الشعب، في محكمة جنايات السليمانية".

في غضون ذلك، صرح مصدر آخر من جبهة الشعب، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "كوردستان 24": "بعد انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة لاهور شيخ جنكي غداً في السليمانية، سنطالب بنقل المحاكمة إلى أربيل إذا شعرنا بوجود تدخل سياسي في القضية أو ساورتنا شكوك حول سير العملية".

وأشار ذلك المصدر أيضاً إلى أن "فريق محامي لاهور شيخ جنكي طلب من محكمة التمييز إجراء تدقيق في ملف القضية".

يُشار إلى أنه في 22 آب 2025، شنت عدد من القوات الأمنية والعسكرية في السليمانية هجوماً على المقر الرئيسي للاهور شيخ جنكي، في فندق لاله زار، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من المواجهات والاشتباكات، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد شيخ جنكي وعدد من قادة وإداريي جبهة الشعب.

ومن الجدير بالذكر أنه في 8 تموز 2021، أصدر بافل طالباني قراراً باستبعاد لاهور شيخ جنكي وعدة أعضاء في قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

لاحقاً، أعلن المستبعدون عن تأسيس "جبهة الشعب" التي حصلت على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية في 17 كانون الثاني 2024.