فاجعة مرورية في الأنبار تودي بحياة 7 منتسبين من قوات الحدود أثناء التحاقهم بالواجب

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نعت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026، سبعة من مقاتليها الأبطال الذين استشهدوا إثر حادث سير مؤسف وقع على الطريق السريع في محافظة الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان رسمي، أن الحادث أدى إلى ارتقاء ثلة من المنسوبين إلى الفوج الأول في لواء الحدود السادس، وذلك أثناء توجههم للالتحاق بوحداتهم العسكرية.

وأشار البيان إلى أسماء الضحايا وهم كل من: (المفوض عبد الله محمد جاسم، والمفوض عبد الله عبد الرحيم خضر، والمفوض حميد أحمد ناصر، والمفوض حسن محمد خضير)، بالإضافة إلى كل من (ر.ع شعلان محمود حامد، ور.ع محمد أحمد عبود، ور.ع عبد الخالق عطية محمد).

وتقدمت قيادة قوات الحدود بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.