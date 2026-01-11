الملاكم الكوردي عكيد كاباييل يحقق انتصاراً تاريخياً في الوزن الثقيل

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حقق الملاكم الكوردي العالمي، عكيد كاباييل، فوزاً تاريخياً جديداً عزز به مكانته في رياضة الملاكمة للوزن الثقيل، معلناً عقب اللقاء أنه استطاع "إظهار قوة الكورد للعالم أجمع".

وواجه عكيد كاباييل، برعاية منظمة "كوردستان فاوندیشن"، البطل البولندي داميان نيبا في نزال تاريخي بألمانيا سعياً لتحقيق فوز جديد، وفي الختام تمكن البطل الكوردي من إلحاق الهزيمة بخصمه وتحقيق انتصار تاريخي.

واجه عكيد صعوبات في بداية المباراة، لكنه تمكن في النهاية وخلال الجولة الثالثة من هزيمة خصمه بضربة قاضية ليكون هو الفائز في النزال.

وكان عكيد الكوردي يمتلك قبل هذه المواجهة سجلاً حافلاً بـ 26 انتصاراً دون أي خسارة مع 18 ضربة قاضية، إلا أنه بضربته الحاسمة الأخيرة تمكن "عكيد الكورد" من تحقيق فوزه السابع والعشرين على التوالي، رافعاً عدد ضرباته القاضية إلى 19 ضربة.

وفي الجولة الثالثة، وبحضور جماهيري غفير وصل إلى قرابة 13 ألف متفرج، وجه "بطل الكورد" ضربة قاضية وحاسمة لخصمه البولندي، أنهى بها اللقاء لصالحه رغم أنه تلقّى في بداية النزال ثلاث ضربات يمينية قوية.

وبعد هذا الانتصار التاريخي، وجه عكيد كاباييل دعوة إلى أولكسندر أوسيك، بطل العالم الموحد في الوزن الثقيل، معلناً استعداده لمواجهة البطل العالمي، وقال: "عاشت كوردستان، ما رأيتموه هو قوة الكورد التي أظهرتها للعالم أجمع".