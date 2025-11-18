الرئيس بارزاني والسوداني يبحثان في دهوك مستقبل المرحلة السياسية وقانون الانتخابات

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع رئيس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني في مدينة دهوك، في لقاء حمل رسائل سياسية مهمة بشأن المرحلة المقبلة في العراق.

وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في أجواء هادئة ومستقرة، مع التأكيد على ضرورة أن تعكس نتائجها تطلعات ومصالح جميع العراقيين.

كما ناقش الطرفان ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدالة أكبر وتمثيلاً أوضح للإرادة الحقيقية للناخبين، معتبرين أن معالجة هذا الملف باتت خطوة مهمة في إطار الإصلاح السياسي.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مجمل الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إضافة إلى التغيرات المرتقبة ضمن العملية السياسية العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع كلٌّ من فؤاد حسين عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبهاء الأعرجي، وأحمد الأسدي، وقصي المحبوب من أعضاء تحالف "بناء وتنمية".