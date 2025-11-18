مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الأول على مستوى العراق

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- صحح مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس وزراء إقليم كوردستان، معلومات المتحدثين في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 الذين تحدثوا عن عدد الأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وأشار المتحدثون خلال فعاليات المنتدى إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الثاني على مستوى العراق، قياساً على عدد الأصوات.

لكن مسرور بارزاني تدخّل للتوضيح وقال:

"أريد تصحيح النقاط التي طُرحت في هذه الجلسة، لقد ذكرتم أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أصبح الآن ثاني أكبر حزب في العراق، لكن في الواقع، لقد حصدنا أكثر من مليون ومئة ألف صوت، لذا، نحن الحزب الأول".

وقال مسرور بارزاني: الشيء الآخر هو أننا كحزب نحن في الأوائل، هناك تحالفات، لديهم عدة آلاف من الأصوات أكثر منا، ولكن كحزب نحن الحزب الأول.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.