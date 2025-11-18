وزير الإعمار والإسكان في العراق يكشف تفاصيل جديدة عن رواتب موظفي الإقليم

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الإعمار والإسكان في العراق، بنكين ريكاني، أن وزارة المالية الاتحادية بعثت بكتابٍ رسمي إلى حكومة إقليم كوردستان تدعوها إلى إيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية في حساب الوزارة، بغية إرسال رواتب موظفي كوردستان عن شهر أيلول سبتمبر الماضي.

وقال ريكاني، إن بغداد سترسل لاحقاً رواتب شهر تشرين الأول أيضاً.

جاء ذلك، خلال تصريحٍ لـ كوردستان24، على هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 الذي عقدته الجامعة الأميركية بدهوك، وانطلقت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وأشار ريكاني إلى أن حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية ناقشتا مسألة إرسال رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبل.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، أوضح ريكاني، أن منصب الرئيس من حق الكورد ويجب مناقشته داخلياً، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

يأتي ذلك، بينما أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن إيداع 120 مليار دينار نقداً في حساب وزارة المالية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.