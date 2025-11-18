نيجيرفان بارزاني: الوضع الراهن في العراق يتطلب تشكيل حكومة في أسرع وقتٍ ممكن

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن تشكيلة الحكومة الاتحادية المقبلة "لن يكون بالأمر الصعب، بل أسهل من أي وقتٍ مضى".

وفي ردٍّ على سؤال موفدة كوردستان24 إلى منتدى MEPS 2025 بدهوك، إيمان درباس، حول مدى صعوبة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، قال نيجيرفان بارزاني: أعتقد أن الأمر لن يكون صعبًا، وسيكون تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أسهل من أي وقت مضى.

وأوضح رئيس الإقليم أن الوضع الراهن في العراق "يتطلب تشكيل حكومة في أسرع وقتٍ ممكن".

معرباً عن أمله في ألا يستغرق تشكيل الحكومة وقتاً طويلاً وأن تتولى مهامها في أقرب وقتٍ ممكن.