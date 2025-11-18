سفين دزيي: حكومة كوردستان تدعم عملية السلام في تركيا

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، أن قوات التحالف الدولي، خاصةً الولايات المتحدة، "قدمت دعمًا كبيرًا لقوات البيشمركة في حربها ضد داعش، لذا ينبغي بقاء هذه القوات في الإقليم، وقد واجهنا تحديات، لكن قوات التحالف ساعدتنا وتمكنّا من التغلب عليها".

تصريحات دزيي، جاءت خلال جلسة نقاش ضمن منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 الذي عقدته الجامعة الأميركية بدهوك، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وقال دزيي: يجب أن تبقى هذه القوات هنا ويجب أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والعراق والدول الأخرى، ويجب زيادة مستوى وقوة الجيش العراقي وإعطائه المزيد من الاهتمام.

وفيما يتعلق بعملية السلام في تركيا، قال دزيي: لقد دخلت العملية مرحلة جديدة، وتم تشكيل لجنة خاصة بموافقة جميع الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أعرب الرئيس بارزاني، ونيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني عن دعمهم للعملية من أجل توقف القتال.

وحول الوضع في سوريا، قال: مرحلة جديدة بدأت في البلاد، ويجب تنفيذ الاتفاق بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع، مؤكداً أن الرئيس بارزاني دعم الأحزاب الكوردية في سوريا للوصول فيما بينهم إلى اتفاق داخلي وتوحيد الصف والموقف.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، في تمام الساعة العاشرة، أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، لمناقشة التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات تمتد على مدار أيام المنتدى.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأمريكية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. ويشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة، التي تستمر فعالياتها لمدة يومين.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.