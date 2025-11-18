الرئيس بارزاني وداود أوغلو يبحثان عملية السلام في تركيا

منذ يومين

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء في دهوك، مع رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 في الجامعة الأميركية في كوردستان - دهوك.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام التركي في أربيل إيرمان توبجو، بحث الأوضاع في المنطقة وأحدث التطورات السياسية فيها.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تبادل وجهات النظر حول الخطوات المتخذة بشأن عملية السلام في تركيا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التنسيق والعلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا.