مسرور بارزاني: جميع الأطراف الكوردية لديها رغبة في التقارب السياسي

منذ يومين

أربيل (كوردستان24)- ضمن إطار النسخة السادسة من منتدى ميبس 25 للسلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS 25)، قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان للصحفيين: هدف مؤتمر MEPS 25 هو تحقيق السلام.

وأضاف: إن حضور المسؤولين وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) في مؤتمر MEPS "إشارة جيدة ونأمل أن يتم تطبيق السلام بشكل صحيح في الشرق الأوسط."

رئيس الوزراء مسرور بارزاني أعرب عن أمله قائلاً: "ربما هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى المزيد من الحوار، لكن المهم هو أن الجميع لديهم الرغبة في التقارب".

وفيما يتعلق بتشكيل التحالفات والاتفاقات من أجل تشكيل حكومة العراق الجديدة، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان: "رغم أنه لا يزال مبكرًا، إلا أننا أجرينا أمس لقاءات ومشاورات مع بعض القادة العراقيين الذين حققوا النجاح في الانتخابات، ونحن نستمع للجميع لمعرفة خطواتنا القادمة."

واعتبر رئيس الوزراء مسرور بارزاني أنه من الضروري تعديل قانون الانتخابات العراقي موضحاً: أنه "رغم أن قانون الانتخابات لم يكن فيه أي عدالة، ففي الوقت الذي حصل فيه الحزب على أكثر من مليون ومئة ألف صوت ولم ينل سوى 27 مقعدًا، هناك أطراف أخرى حصلت على 680 ألف صوت، أي نصف أصوات الحزب، وتمكنت من نيل 27 مقعدًا، وأطراف أخرى حصلت على 750 ألف صوت ونالت 29 مقعدًا. لذلك لا توجد أي عدالة في توزيع المقاعد، وهذه مشكلة قانونية ويجب تعديل القانون."

ورفض مسرور بارزاني التلاعب بنتائج انتخابات البرلمان العراقي وأكد قائلاً: "نحن كحزب لا نقبل التلاعب بنتائج الانتخابات."

وبخصوص تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني: "رغم التأخير، إلا أن الأطراف الأخرى تشهد لنا بأن الحزب كان منذ البداية يريد تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة بسرعة. يجب على الأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤولية تأخير تشكيل حكومة الإقليم، لذلك آمل ألا يتأخر الأمر أكثر."