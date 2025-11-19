بعد ثلاثة أيام من النقاشات.. منتدى (MEPS) يختتم أعماله ويشيد بمشاركة واسعة من قادة وخبراء

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- اختُتمت اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط (MEPS) بنسخته السادسة، بعد ثلاثة أيام من الجلسات والنقاشات المكثفة.

وفي كلمة له بمناسبة انتهاء أعمال المنتدى، أعرب هونر عيسى، رئيس منتدى MEPS، عن أمله في أن تتمكن الجامعة من تنظيم النسخة السابعة في العام المقبل.

وأكد سعادته بنجاح تنظيم المنتدى على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني، إلى جانب شخصيات دولية ومسؤولين وأكاديميين وشباب، وما أتاحه للمشاركين من مساحة لطرح آرائهم.

وأشار عيسى إلى أن مشاركة الرئيس مسعود بارزاني وتقديمه رؤيته حول "الشرق الأوسط الجديد" رسخت مرة أخرى دوره المحوري في دعم وترسيخ السلام بوصفه الهدف الأساس للمنطقة.

كما تحدث عن أهمية النقاشات العميقة التي شهدها المنتدى، واصفاً إياها بالمشجعة والإيجابية في ظل الظروف غير المستقرة التي يعيشها الشرق الأوسط أمنياً وسياسياً.

وأوضح أن منتدى MEPS يعمل كجسر يربط صناع القرار بالخبراء والباحثين، ويوفر مساحة للأكاديميين والطلبة والشباب لطرح أفكار جديدة.

وشدد على أن هذه المبادرات لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تقديم رؤية سياسية وفكرية تسهم في دفع مستقبل العراق وإقليم كوردستان والشرق الأوسط بأسره نحو مزيد من التقدم.

وفي ختام كلمته، قدّم رئيس منتدى MEPS شكره وتقديره للجامعة الأمريكية – كوردستان في دهوك ولجميع منظمي المنتدى، موجهاً شكره للمسؤولين والباحثين والأكاديميين والطلبة ووسائل الإعلام والمشاركين، قبل أن يعلن رسمياً اختتام أعمال المنتدى، معرباً عن أمله في استقبال الحضور مجدداً في منتدى MEPS لعام 2026.