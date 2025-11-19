زيباري: الديمقراطي الكوردستاني حامي لجميع المكونات والأديان

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن الديمقراطي الكوردستاني أثبت أنه حامي جميع المكونات والأديان.

وقال زيباري في تصريحٍ لـ كوردستان 24: جميع مرشحي الكوتا الذين دعمهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني فازوا بمقاعد في مجلس النواب العراقي.

وأوضح أن مقاعد الديمقراطي الكوردستاني آمنة حتى الآن، لكنهم سيراقبون الوضع عن كثب ويرفضون أي تدخل، وأضاف: لأن مقاعد الحزب أُعطيت ظلماً إلى أحزاب أخرى قبل ذلك.

وأمس الثلاثاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن رفضه القاطع لمحاولة التدخّل بنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي أو التلاعب بها، معتبراً أن هذا الأمر خطٌ أحمر بالنسبة إليه.

وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً، أمس الثلاثاء، جاء فيه:

"من المعلوم أن انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب الاتحادي العراقي في (١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥) قد جرت في ظل أجواء ديمقراطية حرة، وبصورة منظمة وشفافة، وشاركت فيها القوائم والكيانات السياسية ومرشحو " الكوتا "، بموجب القوانين النافذة والتعليمات. وبعد أن إتخذت المفوضية العليا المستقله للانتخابات الإجراءات القانونية المتعلقه بالعمليه الانتخابيه، أعلنت النتائج النهائية بصورة رسمية".

وتابع البيان: "الآن وبعد هذا الإعلان الرسمي للنتائج ، يتناهى إلى أسماعنا ، أن هناك محاولات للتلاعب في نتائج الانتخابات وخاصة التي تخص مقاعد الكوتا ! إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني نعلن بأن التلاعب وتغيير نتائج الانتخابات بصورة عامة، ونتائج الكوتا بصورة خاصة، مرفوض ونعدّه خطاً أحمر، وسيكون لنا موقف سياسي جاد في حال التلاعب وتغيير النتائج التي أعلنت عنها المفوضية".