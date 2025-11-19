كلارك كوبر: العلاقات بين كوردستان وأميركا عزّزت قوة أربيل

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- قال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، كلارك كوبر، إن وجهة النظر الحالية لواشنطن، وخاصة إدارة ترامب الحالية، هي ما إذا كان الشعب العراقي وحكومته يرغبان في الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدهما، والاستثمار في قطاع الطاقة، والتنسيق الأمني ​​بين البلدين، حينها تكون الولايات المتحدة مستعدة.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة نقاش، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 الذي نظمته الجامعة الأميركية بدهوك، وانطلقت أعماله أمس الثلاثاء، تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وقال كوبر: من المؤكد أن الولايات المتحدة لا ترغب في بناء قاعدة عسكرية في العراق، أما إذا طلب إقليم كوردستان والعراق التنسيق الأمني ​​مع الولايات المتحدة، فستقوم واشنطن بذلك، وعلى العكس، إذا رفضوا التنسيق وإبقاء القوات الأميركية في العراق وإقليم كوردستان، فستقبل الولايات المتحدة ذلك أيضاً.

وأضاف: خلال الإدارات الأميركية السابقة، كان التنسيق بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والاحتفاظ بالقوات الأميركية مفيدًا ومعززًا للعاصمة أربيل، في المقابل؛ تسببت هذه العلاقة بين الإقليم والولايات المتحدة بتعرض كوردستان للتهديدات والهجمات.