مسرور بارزاني: مؤتمر MEPS25 يهدف إلى جمع الأصوات المختلفة لمناقشة حل المشاكل

منذ يوم

أربيل (كوردستان 24)- احتضنت الجامعة الأميركية بدهوك يومي الثلاثاء والأربعاء 18- 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، فعاليات منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2025 تحت عنوان: "الفوضى المسيّرة؛ شرق أوسط جديد".

وضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في جلسة نقاش أجاب خلالها على أسئلة الحضور ومديرة الجلسة أمينة بكر.

وفي ختام المنتدى، قال مسرور بارزاني عبر منشورٍ على منصة إكس: كان مؤتمر #MEPS25 يهدف إلى جمع الأصوات المختلفة لمناقشة كيفية حل المشاكل.

وأضاف رئيس الحكومة: أوكل شعبنا إلينا مهمة في الانتخابات الأخيرة، وسنبذل قصارى جهدنا لكي نكون على قدر هذه الثقة ونستمر في خدمتهم.

#MEPS25 was about dialogue and bringing diverse voices together to discuss solutions.



My message: our people gave us a mandate in the last elections, and we will do all we can to live up to their trust, and continue to serve them.



Full conversation: https://t.co/sz3FC46qx6 pic.twitter.com/ZJMdSxpvBk — Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 19, 2025

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية والباحثين والكتّاب من أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، ناقشوا التحديات الأمنية والتحولات السياسية في المنطقة، في إطار سلسلة جلسات وحوارات امتدت يومين متتاليين.

ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط هو مؤتمر سنوي تنظمه الجامعة الأميركية في كوردستان - دهوك منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019. وشهد هذا العام انعقاد النسخة الخامسة.

وعُقد منتدى (MEPS) في نسخته السابقة يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.