المرصد: اشتباكات عنيفة في ريف الرقة

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقُتل 6 عناصر من القوات الحكومية وأصابة آخرين بجراح متفاوتة، وفق حصيلة أولية، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية منتصف الليل على محور غانم العلي بريف الرقة.

ووفقاً للمصادر، استخدمت خلال الاشتباكات طائرات مسيّرة انطلقت من بادية غانم العلي، حيث استهدفت نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول الجهة التي بدأت الهجوم.

وفي السياق ذاته، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام نقاط عسكرية تتمركز فيها فصائل تابعة للقوات الحكومية لتنفيذ هجمات ضدها، مشيرةً إلى امتلاكها أدلة موثقة بالصوت والصورة التقطتها طائرات مسيّرة، تظهر عناصر “التنظيم” وهم ينفذون تلك الهجمات.

ويشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على 3 نقاط في محور غانم العلي بريف الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، تجدّد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وفصائل تابعة للحكومة السورية في منطقة غانم العلي من جهة أخرى.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت بعد أن استعادت “قسد” السيطرة على ثلاث نقاط خلافية كانت تسيطر عليها الفصائل التابعة للحكومة السورية، وسط معلومات عن وقوع جرحى.

كما أسقطت “قسد” طائرة مسيّرة من نوع “درون” تابعة للقوات الحكومية، عقب هجوم شنّته الأخيرة على إحدى النقاط الأمنية في قرية غانم العلي بريف الرقة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة.