النزاهة الاتحادية تعلن إيقاف صرف رواتب تقاعدية لـ (22) إضبارة مزورة في الأنبار

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إيقاف صرف رواتب تقاعدية لـ (22) إضبارة مزورة في الأنبار وضبط أضابير تقاعديَّة تعود لعددٍ من الأشخاص؛ على خلفيَّـة حدوث حالات تزويرٍ فيها.

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى هيئة التقاعد في المُحافظة/ قسم ضحايا الإرهاب، وتمكَّن بعد القيام بالتحرّي والمُتابعة والتدقيق بتنسيقٍ وإشرافٍ من قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة من كشف وضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في (22) إضبارةً تقاعديَّةً تمَّ رفعها إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة عبر نظام الباركود"، لافتةً إلى "تخصيص رواتب تقاعديَّة لأصحاب تلك الأضابير بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وأوضحت أنَّ "مجموع مبالغ الرواتب التي تمَّ صرفها للأضابير المُزوَّرة المضبوطة بلغ (544,277,305) مليون دينار"، مُنوّهةً أنَّه "بعد عرض القضيَّة أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، قرَّر إيقاف صرف الرواتب الخاصة بالأضابير المُزوَّرة كافة".