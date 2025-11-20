مفوضية الانتخابات تعلن ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات وصل إلى 400 طعن.

كما أكدت أن تقديم الطعون، ينتهي لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الخميس 2025/11/20

وتابعت أن عدد الشكاوى الصفراء 71 شكوى تم ردها من قبل مجلس المفوضين لعدم كفاية الادلة، والشكاوى الخضراء 32 شكوى البعض منها تم ردها بقرار مجلس مفوضين والبعض الاخر قيد التحقيق.

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج والذي يستمر لـ 3 أيام.

و جرت الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة على جولتين: التصويت الخاص: الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 والتصويت العام: الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة: التصويت الخاص: 82.42% والتصويت العام: 54.35%