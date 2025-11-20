الأمن الداخلي السوري يعلن إلقاء القبض على "مجرم ارتكب انتهاكات بحق المدنيين خلال عهد الأسد"

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- نفّذت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حماة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو أيمن أحمد ملاش، الذي كان يشغل رتبة ملازم في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدة محافظات.

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في حماة العميد ملهم الشنتوت قوله: إن العملية جاءت بعد متابعة وتحليل دقيق لمقاطع مصوّرة تُظهر تعرض مواطنين للتعذيب على يد عناصر النظام البائد أثناء اقتحام مدينة دوما بريف دمشق، مشيراً إلى أنه من خلال مطابقة البيانات الميدانية وتحليل الصور، تم التأكد من هوية المشتبه به وتحديد مكان وجوده، ما مكّن الوحدات الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وأضاف العميد الشنتوت: إن المقبوض عليه اعترف بما نُسب إليه من اعتداءات على المواطنين، والتي شملت الضرب والتعذيب، وإجبار بعضهم على القيام بأعمال تنتهك كرامتهم، إضافة إلى مشاركته في اعتقال وتعذيب عدد من الشباب.

وأشار إلى أنه تمت إحالة المجرم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر.. سانا