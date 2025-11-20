دولة القانون تعلن رفضها تجديد الثقة بالسوداني: نمتلك البديل

منذ يوم

أربيل (كوردستان24)- أشار عقیل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، إلى أن الائتلاف يرفض تجديد الثقة بمحمد شياع السوداني لتولّي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وأكد الفتلاوي، أن جميع قوى الإطار التنسيقي الشيعي لديها ملاحظات وانتقادات جدّية على أداء الحكومة.

الفتلاوي خلال مقابلة تلفزيونية، قال: إن "الائتلاف يرفض بشكل واضح تجديد الثقة بالسوداني"، مضيفاً أن "قوى الإطار ما تزال تحتفظ بمواقف سلبية عديدة تجاه أدائه، وقد أُبلغ السوداني مسبقاً بتلك الملاحظات التي أثّرت مباشرة على حياة المواطنين والواقع الخدمي في البلاد".

وتابع أن "جميع الكتل السياسية داخل الإطار لديها رؤية نقدية تجاه السوداني، و القرار النهائي سيعود إلى القوى السياسية وما إذا كانت مستعدة للموافقة على منح السوداني ولاية ثانية أو الإبقاء على مواقفها الرافضة".

وبشأن البديل: أكد الفتلاوي أن الائتلاف لديه مرشح بالفعل، لكنه أوضح أن الإعلان عنه سيُرجأ إلى حين عرض اسمه أمام اللجنة المكلّفة بتقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، والإعلان عن اسم المرشح سيتم فور موافقة اللجنة عليه".

من جانبه، ناقش الإطار التنسيقي خلال اجتماع موسّع المعايير المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء، إلى جانب ملامح البرنامج الحكومي المقبل، بما يتناسب مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ويحقق تطلعات المواطنين نحو الإصلاح والاستقرار والتنمية.