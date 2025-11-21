عاد لدائرة الشك.. مانشستر سيتي يحدد مستقبل ألونسو مع ريال مدريد

منذ 23 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عاد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، لدائرة الشك مرة أخرى، وسط حالة من عدم الاستقرار في النادي الملكي.

تشابي ألونسو انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد رحيل الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الماضي، ووقع نجم الفريق السابق عقدًا لمدة ثلاث سنوات.

واعتبر الكثيرون ألونسو أنه الشخص الأمثل لتحديث أساليب تدريب الفريق بعد عهد أنشيلوتي، لكنه تعرض لأول نكسة كبيرة له في كأس العالم للأندية، بخسارته 0-4 أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي، وفق صحيفة العين.

وقبل الكلاسيكو، شاع أن الهزيمة أمام برشلونة ستُحدد مصير ألونسو عملياً، لكن "الميرينغي" فاز وظهر تشابي ألونسو أقوى في نظر المشجعين وبعض أعضاء النادي. ومع ذلك، فقد كل تلك المصداقية بالهزيمة أمام ليفربول والتعادل مع رايو فاليكانو.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الشائعات حول مستقبل ألونسو عادت للظهور، وألمحت مصادر داخل ريال مدريد إلى أن كبار المسؤولين لا يفهمون ما يدور بين المدرب وفينيسيوس جونيور، الذي يعتقدون أنه ما كان ينبغي استبداله في الكلاسيكو.

ولم تكن علاقة تشابي ألونسو بغرفة الملابس سهلة، فإلى جانب فينيسيوس، لا يبدو فيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام ورودريغو وإندريك سعداء تحت قيادة المدرب الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن النادي في الوقت الحالي ينتظر على أمل أن يواصل الفريق حصد الانتصارات التي تُسكت كل الشائعات المحيطة بتشابي ألونسو، ومع ذلك، هناك تاريخ مهم يتداول بالفعل في الدوائر الداخلية للنادي، وهو 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في ذلك اليوم، يزور مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا ملعب "برنابيو" لمواجهة ريال مدريد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا، وقد تكون الهزيمة أو الأداء السيئ كما حدث في ليفربول، من الأمور الحاسمة لمستقبل تشابي ألونسو مع الفريق الملكي.