قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، اليوم السبت، بحسب ما أفادت وزارة الصحة، بعد ساعات من مقتل آخر في ضربة مشابهة قالت الدولة العبرية إنها استهدفت عنصرا في حزب الله.

ومع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لسريان وقف لإطلاق النار وضع حدا لحرب استمرت نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، كثّفت الدولة العبرية في الآونة الأخيرة ضرباتها في أنحاء عدة من لبنان وخصوصا في الجنوب، مؤكدة أنها تستهدف عناصر من الحزب ومنشآت عائدة له.

وقالت وزارة الصحة في بيان السبت إن "غارة العدو الإسرائيلي هذا الصباح على سيارة في زوطر الشرقية (في) قضاء النبطية أدت إلى استشهاد مواطن".

وأفادت الوزارة كذلك عن إصابة "خمسة مواطنين بجروح في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل (المحاذي للحدود) بسبب قنبلة صوتية ألقتها مسيرة اسرائيلية".

من جهته، أفاد الجيش الاسرائيلي بأنه قصف السبت أهدافا لحزب الله. وقال في بيان إنه "قصف منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة البقاع (شرق) وفي جنوب لبنان".

وأضاف أن "وجود هذه المنصات والنشاط العسكري في هذه المواقع يشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ولم يصدر تعليق من الجيش حتى الآن على الغارة التي استهدفت سيارة في زوطر الشرقية.

وكان أشار في بيان الى "القضاء" على عنصر في حزب الله بضربة جوية ليل الجمعة.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف العنصر "في منطقة بلدة فرون بجنوب لبنان"، متهما إياه بالعمل "طوال الحرب على مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل" وقواتها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت ليل الجمعة مقتل شخص في هذه الغارة.

والسبت أيضا، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إلى ضربات عدة أخرى طالت جنوب وشرق البلاد، من دون تسجيل سقوط ضحايا حتى الآن.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه بوساطة أمريكية ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني (على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته.

ونصّ أيضا على سحب إسرائيل قواتها من كل المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان.

لكن الدولة العبرية تواصل شنّ ضربات قائلة إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب بهدف منعه من ترميم قدراته العسكرية. وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، قُتل أكثر من 330 شخصا وأصيب 945 منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

المصدر: فرانس برس