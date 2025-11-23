البابا يدعو إلى الإفراج الفوري عن 315 شخصاً اختُطفوا من مدرسة في نيجيريا

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعا البابا لاوون الرابع عشر الأحد إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 رهينة اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا، في واحدة من أكبر عمليات الاختطاف الجماعي في البلاد.

وقال البابا "تلقيتُ بحزن بالغ نبأ اختطاف الكهنة والمؤمنين والتلامذة"، موجها "نداء صادقا للإفراج الفوري عن الرهائن".

وأعلنت "الجمعية المسيحية النيجيرية" السبت أن مسلحين اختطفوا أكثر من 300 تلميذ ومدرّس إثر اقتحامهم مدرستين في البلاد.

وأعرب البابا لاوون الرابع عشر عن "الحزن العميق، لا سيما على العديد من الفتيان والفتيات المختطفين وعلى عائلاتهم المكلومة"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال في ختام صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان "دعونا نصلّ من أجل إخوتنا وأخواتنا هؤلاء، ولتبقى الكنائس والمدارس دائما وفي كل مكان ملاذا للأمان والأمل".

وكان مسلحون اقتحموا الاثنين مدرسة ثانوية في ولاية كيبي، واختطفوا 25 فتاة. وأعقبت ذلك عملية اقتحام أخرى صباح الجمعة لمدرسة سانت ماري المختلطة في ولاية النيجر.

جاءت عمليتا الاختطاف الجماعي وهجوم آخر استهدف الخميس كنيسة في غرب البلاد وأسفر عن مقتل شخصين واختطاف العشرات، في وقت هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري ردا على ما وصفه باضطهاد المسيحيين على يد الإسلاميين المتطرفين في نيجيريا.

لا تزال نيجيريا تعاني آثار اختطاف نحو 300 فتاة على يد مقاتلي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في شيبوك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد قبل أكثر من عقد. ولا تزال بعض هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.