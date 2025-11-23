تعليق الملاحة مؤقّتاً في مطار هولندي بسبب تحليق مسيّرات

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تعطلت حركة الملاحة الجوية لساعات مساء السبت في مطار آيندهوفن الدولي في هولندا بسبب تحليق طائرات مسيّرة مجهولة المصدر، على ما أعلن وزير الدفاع الهولندي.

وازدادت هذه الطلعات الجوية الغامضة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في ألمانيا وبلجيكا والدنمارك.

وأفاد وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز عبر منصة إكس بتعليق حركة الملاحة "المدنية والعسكرية" في مطار آيندهوفن، ثاني أكبر المطارات الهولندية، قرابة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي بعد ورود تقارير عن "مسيّرات عدة" تحلق في الأجواء.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع "اتخذت إجراءات" لاستئناف الملاحة، "لكنها لا تستطيع، لأسباب أمنية، تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية قيامها بذلك"، وفق فرانس برس,

كما أعلنت السلطات أنها حاولت إسقاط مسيّرات كانت تحلق فوق قاعدة فولكل الجوية في جنوب شرق هولندا مساء الجمعة.

وأضافت "عادت المسيّرات أدراجها ولم يُعثر عليها".