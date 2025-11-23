تنفذ سلسلة مداهمات أمنية في الحسكة من قبل "قسد" واعتقال مشتبهين بالانتماء لتنظيم داعش

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شنّت وحدات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مساء أمس السبت، حملة أمنية واسعة في أحياء مدينة الحسكة، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية"داعش".

وجاءت العملية بدعم بري وجوي من قوات "التحالف الدولي". سبقها إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة بالكامل، لضمان إحكام الطوق الأمني ومنع فرار أي من المشتبه بهم.

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المتهمين بالانتماء إلى خلايا التنظيم. حيث جرى نقلهم إلى جهة أمنية.

وسبق أن رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام عناصر من جهاز الأمن العام والوحدات الخاصة HAT وبمشاركة من قوات “التحالف الدولي”، بعملية إنزال جوي نوعية مشتركة، في الريف الشرقي لمدينة الرقة، حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متزعم خلية “أمير” في تنظيم “الدولة الإسلامية” وضبط بحوزته أسلحة وذخائر.

المصدر.. المرصد السوري