العراق يستعدُّ لمواجهة موجات برد شديدة خلال أسابيع الشتاء المقبلة

منذ 15 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يستعد العراق لمواجهة موجات برد شديدة خلال أسابيع الشتاء المقبلة، وفقًا لآخر تحديثات خرائط الطقس.

وتشير البيانات إلى أن البلاد ستتأثر بدوامة قطبية واسعة النطاق، تمتد آثارها على أجزاء من أوروبا وروسيا وأميركا الشمالية، وصولًا إلى مناطق في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تصاحب هذه الدوامة كتل هوائية شديدة البرودة خلال شهري ديسمبر ويناير، ما يجعل الأجواء غير مستقرة على معظم الأراضي العراقية.

وأكدت التقارير أن الدوامة القطبية "المتوجة" ستستمر لأسابيع، حيث سيدخل البرد تدريجيًا إلى إقليم كوردستان مع نهاية نوفمبر، فيما ستتأثر بقية المناطق بالكتل الهوائية القادمة من القطب الشمالي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيانات المناخية، فإن بعض الأنوية المرتبطة بالدوامة ستكون عميقة، مسببة منخفضات جوية شديدة البرودة تمتد إلى سيبيريا وروسيا وتشمل شرق وشمال شرق أوروبا والدول الإسكندنافية ووسط آسيا.

هذه الأنظمة الجوية ستؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على نطاق واسع، وتستمر لفترات طويلة، ما يجعل التجهيزات الشتوية أمرًا ضروريًا للمدن العراقية.

وحول التوقعات المحلية، أفاد خبراء الأرصاد أن إقليم كوردستان سيكون أكثر تأثرًا بهذه المنخفضات مقارنة ببقية المحافظات.

وسجلت بيانات اليوم درجات حرارة قصوى تجاوزت 30 درجة مئوية في محافظة ذي قار، بينما وصلت درجات الحرارة الدنيا في نينوى وديالى والسليمانية إلى نحو 8 درجات، ما يظهر تفاوتًا واضحًا في تأثير الدوامة على مناطق مختلفة من البلاد.

ويُذكر أن موجات البرد القطبية ستصل أيضًا إلى أمريكا الشمالية خلال أسابيع قليلة، بعد فترة قصيرة شهدت فيها بعض المناطق ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وهو ما يعكس الطبيعة المتقلبة للأنماط الجوية لهذا الموسم.