إدارة السدود في كوردستان: انخفاض الأمطار في إيران والإقليم يهدد مخزون المياه

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف المدير العام للسدود في إقليم كوردستان، رحمان خاني، عن تراجع واضح في منسوب المياه في سدّي دوكان ودر‌بندخان خلال العام الجاري، نتيجة انخفاض الواردات المائية القادمة من الأراضي الإيرانية مقارنة بالعام الماضي.

وقال خاني في تصريح لـ كوردستان24 إن كميات المياه التي وصلت إلى السدّين هذا العام كانت أقل بكثير من المعدلات المعتادة، ما اضطر الجهات المختصة إلى خفض إطلاقات المياه إلى أدنى مستوى ممكن لتقليل حجم الهدر والمحافظة على الخزين المتبقي.

وأشار إلى أن تحسين مستويات المياه في السدّين مرتبط بهطول كميات جيدة من الأمطار في كلٍّ من إقليم كوردستان وإيران، مؤكداً أن أي تحسن في المنسوب لن يحدث قبل توفر هذه الظروف.

وفيما يتعلق بتأثير خفض تركيا لإطلاقات المياه باتجاه العراق، أوضح خاني أن هذا الإجراء لا يترك أثراً مباشراً على سدود الإقليم، لكنه يؤثر بشكل واضح على نهري دجلة والفرات وعلى سدي الموصل وحديثة، إضافة إلى أجزاء من نهر الزاب الكبير.

وبيّن أن إقليم كوردستان يضم ما يقارب 20 سداً صغيراً ومتوسطاً تُخزَّن فيها المياه، من بينها سدّ كومه‌سپان الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 8 ملايين متر مكعب.