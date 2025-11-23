مشروع "روناكي" يحقق تقدماً جديداً في رابرين.. وإيقاف 230 مولداً أهلياً قريباً

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يشهد مشروع "روناكي" لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في حدود إدارة رابرين المستقلة تقدماً لافتاً، وسط ترحيب واسع من السكان بعد وصول خدماته إلى مناطقهم.

وقال آراس أمين، مراسل كوردستان24 في إدارة رابرين، اليوم الأحد 23 تشرين الثاني 2025، إن المرحلة الأولى من المشروع شملت مركز قضاء رانية واستفاد منها نحو 30 ألف مواطن، مشيراً إلى أن أعمال المشروع وصلت حالياً إلى قضاء بشدر، حيث يواصل موظفو "روناكي" توزيع الاستمارات والمنشورات على الأهالي.

ومن جهته، أعرب الناشط المدني جوانرو خضر، لـ كوردستان24 عن سعادته بتوسع المشروع، مبيناً أن له فوائد كبيرة بالنسبة لمنطقة رابرين ذات الطبيعة الزراعية، إذ يعتمد المزارعون والحرفيون بشكل كبير على الكهرباء المستمرة لإنجاز أعمالهم.

وأضاف خضر أن عدداً كبيراً من مولدات المنازل ما زال يعمل في المنطقة، في وقت تُسجل فيه معدلات إصابات مرتفعة بمرض السرطان، مؤكداً أن المشروع سيترك أثراً إيجابياً في الحد من هذه المشكلات.

يُذكر أن عدد سكان إدارة رابرين يتجاوز 500 ألف نسمة، وسيستفيد نحو 110 آلاف مشترك من الكهرباء بعد اكتمال المشروع، كما سيؤدي إلى إيقاف 230 مولداً أهلياً عن الخدمة.

ويأتي مشروع "روناكي" ضمن رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي أطلق المشروع في تشرين الأول 2024 بهدف توفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026، وقد أقر مجلس وزراء حكومة الإقليم المشروع بالإجماع في 14 أيار.