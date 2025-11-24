دهوك.. مصنع فرز القمامة يعمل على مدار الساعة لفرز 600 طن يومياً

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يعمل مصنع فرز النفايات في دهوك على مدار ثلاث نوبات عمل، حيث يقوم العمال بفرز ما يزيد عن 600 طن من النفايات يومياً.

يتم عزل ما يصل إلى 23% من هذه النفايات كبلاستيك، والذي يتم تصديره خارج إقليم كوردستان. وفي الوقت ذاته، يتم العمل على إنشاء مصنع لإعادة تدوير البلاستيك محلياً.

ديار صادق، المدير الإداري للمصنع، صرح بالقول لكوردستان24: "لدينا خطة في المستقبل القريب، في غضون ستة أشهر إلى سنة، لإنشاء مصنع لإعادة تدوير البلاستيك هنا. وهذا يتطلب دعماً من المنظمات غير الحكومية في هولندا، ولقد تلقينا تدريباً مكثفاً هناك". وأضاف: "بعد ذلك، لن يذهب البلاستيك إلى المكب، بل سيتم إعادته إلى مصنع إعادة التدوير".

تم تأسيس المصنع على مرحلتين، المرحلة الأولى في عام 2011 والمرحلة الثانية في عام 2015. يعمل فيه أكثر من 150 موظفاً، 80% منهم يفرزون النفايات، في حين يتم دفن 20% المتبقية في مكب النفايات أو استخدامها كسماد.

حازم عبدي، خبير بيئي، أشار إلى أن وجود النفايات يمثل خطراً كبيراً على البيئة. وشدد على ضرورة إعادة تدوير البلاستيك وتقليل كمية النفايات. وأوضح أن "البلاستيك يتفاعل مع التربة ومع عناصر أخرى، مما يتسبب في تلوثها ودخولها في الزراعة، ومن ثم العودة إلينا عبر الأطعمة، وهذا يسبب أضراراً كبيرة".

ختاماً، تُجمع أكثر من 23% من النفايات في مصنع دهوك كبلاستيك، والعمل جارٍ لإنشاء مصنع لإعادة تدوير البلاستيك محلياً للحد من الأضرار البيئية.



تقریر: جكدار جمال – كوردستان24 – دهوك