سرقة الرواتب عبر الهاتف.. ظاهرة خطيرة تهدد الأمن المالي للمواطنين

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اتصالات من ارقام مجهولة او عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتم الايقاع بالموظفين او المتقاعدين للحصول على معلومات بطاقتهم المصرفية بطرق تجمع بين النصب والاحتيال او الترغيب بالحصول على قروض مالية وبالتالي وقوع الكثير منهم بهذا الفخ من خلال تسليم معلومات بطاقتهم البنكية عمليات تسبب بسرقة عشرات الملايين من الدنانير .. مراقبون وصفو مايجري بالخطير وانه يفقد الثقة المواطن بالمصارف و البنوك.

وقال سلام الزبيدي لكوردستان24، " بعض الصفحات تخدع المواطن بأنها جهات رسمية و اخذت أموال كثيرة وأدت إلى خسائر يعني كثير من المواطنين بصراحة خسرو أموالهم بسبب عمليات النصب والاحتيال وهذه العملية خطرة والآن المواطن في حيرة من وضعه يعني فقد الثقة حتى بالمؤسسات الرسمية الآن لا يوجد ثقة عند المواطن يعني هذه أيضاً انعكست حتى على التعامل مع المصارف الحكومية".

البعض الاخر لايستبعد وجود تعاون من قبل موظفي بعض المصارف مع هذه العصابات التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف البطاقات المصرفية للموظفين.

بدوره قال أثير الشرع لكوردستان24، "اعتقد هناك تعاون مع بعض الجهات وأيضا لديهم قاعدة بيانات وأسماء وأرقام وبالتالي كيف يتصلون بمواطنين يمتلكون الكي كارد أو البطاقات الأخرى وبالتالي بالتأكيد هناك تعاون ومجال تعاون كبير مع بعض الموظفين أو بعض المدراء داخل المصارف الرسمية لذلك هنا نقول يجب تنظيف دوائر الدولة من هؤلاء".