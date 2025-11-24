سياحة كوردستان: سنوفّر فرص عمل للأدلاء السياحيين

منذ 10 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، أنها تعمل منذ أكثر من عام على توفير أدلاء سياحيين لمختلف المؤسسات في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الهيئة، إبراهيم عبد المجيد، إن عملية توفير الأدلاء السياحيين بدأت بالفعل، وكان الشرط الأساسي لجميع المتقدمين أن يكونوا خريجي قسم السياحة وأن يتقنوا لغة أخرى إلى جانب الكوردية.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان24، أنه بعد استلام جميع السير الذاتية وإجراء المقابلات مع كل المتقدمين، تبيّن أن أياً منهم لم يستوفِ الشروط المطلوبة، لذلك طلبت الهيئة من الإدارات المعنية قبول أي شخص يرغب في أن يصبح دليلاً سياحياً، على أن تقوم الهيئة بتأهيله ومنحه الشهادة المعتمدة.

وأشار عبد المجيد إلى أنه سيتم تسهيل الإجراءات في جميع المكاتب والشركات السياحية، مع بذل الجهود لمنح فرصة عمل للراغبين بالعمل بنظام العمل الحر (Freelance).

وأعطت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني أهمية كبيرة لقطاع السياحة، وأطلقت عددًا من المشاريع السياحية الاستراتيجية.

ونفذت التشكيلة 80 مشروعًا سياحيًا كبيرًا، وبالإضافة إلى فوائدها السياحية فقد ساهمت في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل، 80% منها فرص محلية.

كما كانت مشاريع السدود والطرق من أبرز الخطوات التي أسهمت في تعزيز الحركة السياحية في إقليم كوردستان.