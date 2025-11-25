رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الفرنسي لدى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، سفير فرنسا لدى العراق باتريك دوريل.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى الإقليم يان بريم، تبادل وجهات النظر بشأن مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، فضلاً عن مناقشة الجهود والمباحثات والإجراءات المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

كما ناقش الجانبان مساعي تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، ولفت رئيس الحكومة إلى ظهور معطياتٍ جديدة ستؤخذ في الحسبان عند تشكيل الحكومة.