الرئيس بارزاني يستقبل وفداً أمريكياً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025 في بيرمام، وفداً أميركياً برئاسة جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد.

وخلال اللقاء، الذي حضرته القنصل العام الأمريكية لدى الإقليم ويندي غرين، هنأ جوشوا هاريس، الرئيس بارزاني بنجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي، شاكراً جهوده في إنجاح العملية الانتخابية.

كما تطرق، وفق بيان صادر عن مقر بارزاني، إلى خطوات الأطراف السياسية العراقية لمرحلة ما بعد الانتخابات بهدف تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بالوفد الضيف، وسلط الضوء على مرحلة ما بعد الانتخابات في العراق وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة والتي "يجب أن تعكس تطلعات الشعب العراقي كافة، وتستند إلى الدستور."

وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، أكد الرئيس بارزاني على استمرار الحوارات بين جميع الأطراف الكوردستانية من أجل تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة في إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى بحث التغييرات والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام. واتفق الجانبان على تعزيز واستمرار العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والعراق.