الزركاني: أعضاء فريق مكافحة المخدرات في كوردستان أبطال بكل معنى الكلمة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، الفريق أحمد الزركاني، أن التنسيق بين أربيل وبغداد في مجال مكافحة المخدرات، انعكس على عمليات العراق على المستوى الدولي.

وقال الزركاني في مؤترمٍ صحفي اليوم الثلاثاء، إن أعضاء فريق مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان "أبطال بكل معنى الكلمة، إنهم يؤدون عملهم بدقة متناهية ويعملون بروح الفريق الواحد مع بغداد".

مشيراً إلى أن التنسيق بين إقليم كوردستان وبغداد في مكافحة المخدرات قد أثر على عمليات العراق على المستوى الدولي.

وأضاف: بلغ التنسيق بين إقليم كوردستان والعراق في مكافحة المخدرات مستوىً رفيعًا للغاية في السنوات الأخيرة، وقد ترسخت قناعة لدى الجانبين بأن المخدرات تُشكل تهديدًا أمنيًا ووطنيًا مشتركًا لا يعرف حدودًا.

ولدى كلٍّ من وزارتي الداخلية في إقليم كوردستان والعراق مديرياتٌ لمكافحة المخدرات، وتتواصلان يوميًا لتبادل المعلومات.

وتُشكّلان غرفة عمليات مشتركة لتتبع شبكات الاتجار. وكثيرًا ما كان تاجر مخدرات مطلوبًا في إحدى المدن العراقية ويُعتقل في أربيل، أو العكس، بفضل هذا التنسيق.