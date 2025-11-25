محافظ حلبجة تشكر رئيس الوزراء مسرور بارزاني

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت محافظ حلبجة، نوخشة ناصح، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، في تصريح لكوردستان24، عن شكره لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على قراره اعتبار وفاة المتطوّع الخيّر آري مختار جمال حالة "شهيد مدني"، واصفاً القرار بأنه وفاء لتضحيته.

وأشارت ناصح إلى فعاليات الذكرى الـ156 لتأسيس مدينة حلبجة، حيث جرت حملة لزراعة 156 شتلة شجرة بلوط تكريماً لروحي شهيدي البيئة آري ومحمد، بمشاركة ذويهما وعدد من المسؤولين.

وفي سياق حديثها، أكدت محافظ حلبجة أن موجة الحرائق الأخيرة تسببت بأضرار واسعة للغابات والمناطق الخضراء في المدينة.

داعيةً الوزارات المختصة والمنظمات المدنية والدولية إلى تقديم الدعم والمشاركة في مشروع إعادة التخضير، لإعادة الجمالية الطبيعية للمنطقة.

وفي ختام تصريحه، شددت ناصح على أن أهالي حلبجة يستحقون أفضل الخدمات، معبّراً عن تقديره لقرارات رئيس الحكومة، ومؤكداً الحاجة إلى مزيد من الاهتمام باحتياجات المحافظة.