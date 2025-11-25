ماكرون: هناك فرصة لتحقيق تقدّم حقيقي باتّجاه سلام "جيّد" في أوكرانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك "أخيراً فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي نحو سلام جيد" بين أوكرانيا وروسيا، وذلك في افتتاح مؤتمر عبر الفيديو لقادة "تحالف الدول الراغبة" الداعم لكييف.

غير أن الرئيس الفرنسي حذّر من أن "الشرط الأساسي للسلام الجيد هو سلسلة من الضمانات الأمنية القوية، وليس مجرد ضمانات على الورق"، مضيفاً أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سينضم أيضاً إلى اجتماع التحالف الذي يتألف بشكل رئيسي من دول أوروبية راغبة في تقديم هذه الضمانات لأوكرانيا.

وأكد ذلك بقوله "لقد نالت أوكرانيا نصيبها من الوعود المنقوصة بسبب الهجمات الروسية المتتالية، وبالتالي فإن الضمانات القوية ضرورية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تجري مباحثات مكثفة عقب نشر خطة أمريكية لوقف الحرب.

وقال إيمانويل ماكرون "من الواضح أننا نمر بلحظة حاسمة. لقد اكتسبت المفاوضات زخماً جديداً، وعلينا الاستفادة من هذا الزخم".

وأضاف "أود أن أبدي ارتياحي إزاء الاجتماعات التي عُقدت في جنيف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر وأتاحت نقاشاً صريحاً وبناء بين أوكرانيا والولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نظرائه في هذا التحالف الذي يضم أكثر من 30 دولة نتائج مناقشات جنيف حول الخطة الأمريكية وكذلك، وفق ماكرون، بشأن سبل تقديم الدول الأعضاء للضمانات الأمنية.

المصدر: فرانس برس