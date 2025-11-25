إسرائيل تتسلم رفات رهينة من الصليب الأحمر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تسلمت إسرائيل رفات رهينة في غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء في بيان.

وأفاد البيان أن النعش الذي سُلّم للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، نُقل إلى إسرائيل حيث سيتولى المعهد الوطني للطب الشرعي التعرف على هويته.

وكان الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنا في وقت سابق الثلاثاء أنهما سيعيدان جثمان رهينة هو السادس والعشرون من أصل 28 كانت لا تزال محتجزة في قطاع غزة قبل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس، إلى أنها عثرت على هذه الجثة في اليوم السابق "خلال عمليات البحث في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الصهيوني وسط قطاع غزة".

وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد أكثر من عامين من الحرب في غزة، قبل تسليم الجثة الثلاثاء، كان ما زال يتعين على حماس إعادة رفات ثلاثة من الرهائن الذين احتُجزوا خلال هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهم إسرائيليان وتايلاندي.

ودانت السلطات الإسرائيلية التأخير في تسليم الجثامين معتبرة أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما عزت حماس ذلك إلى صعوبة انتشال جثث القتلى من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى نقص المعدات اللازمة لذلك.

وتبادلت حماس وإسرائيل الاتهامات في الأيام الأخيرة بانتهاك الهدنة الهشة التي سرت بعد عامين من حرب مدمرة اندلعت شرارتها إثر هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

لا تزال العديد من النقاط عالقة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً على صعيد الجدول الزمني وتنفيذ مراحله المختلفة.

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يؤيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية تشمل مهامها نزع سلاح حماس التي ترفض حتى الآن إلقاء سلاحها.

وقد اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة لوقف إطلاق النار في غزة مع الولايات المتحدة، في القاهرة الثلاثاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، وفق وسائل إعلام حكومية مصرية.

المصدر: فرانس برس