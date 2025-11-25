شرطة أربيل تعتقل متهمَين بكسر السيارات وسرقة محتوياتها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، بعد تلقيها شكاوى من عدد من المواطنين بشأن تعرّض سياراتهم للسرقة عبر كسرها وسرقة الأموال والممتلكات التي بداخلها، أنها كلّفت على الفور فرق التحقيق والمتابعة للوصول إلى منفذي هذه الجرائم.

وبنتيجة التحقيقات وجمع المعلومات الدقيقة، تمكنت قوات الشرطة خلال فترة وجيزة من كشف هوية متهمين اثنين واعتقالهما، وتبيّن أنهما استخدما أسلحة بيضاء ومسدس لكسر أبواب ونوافذ السيارات لتنفيذ مقاصدهما.

وأظهرت التحقيقات أن هذين الجانيين عملا بطريقة منظمة ومخطط لها، وأحد المعتقلين شخص معروف بسابق تورطه في جرائم، وقد سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن في قضية أخرى.

وفي هذا السياق، أكدت شرطة أربيل للمواطنين حرصها على حماية أرواحهم وممتلكاتهم، ودعتهم إلى التواصل السريع مع فرقها عند ملاحظة أي حالة مشبوهة أو حادث غير مرغوب فيه، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.