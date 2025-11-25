اجتماع مشترك لوزارة البيشمركة ومكتب التعاون الأمني الأمريكي لمتابعة الإصلاح والدعم اللوجستي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم القوات وتعزيز القدرات العسكرية لإقليم كوردستان، عقد كبار مسؤولي وزارة البيشمركة ومكتب التعاون الأمني الأمريكي اجتماعاً أكدوا خلاله على أهمية استمرار الدعم اللوجستي وتسريع عملية الإصلاح.

وعُقد في ديوان وزارة البيشمركة، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الاجتماع الشهري المشترك بحضور الفريق الركن عيسى عوزير، رئيس أركان الوزارة، واللواء الركن بختيار محمد صديق، الأمين العام، وعدد من كبار الضباط، وبمشاركة الكولونيل ديك بايلويك، مسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية الأمريكية العامة بأربيل.

وبحسب بيان وزارة البيشمركة، فقد جرت خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالملفات الأمنية، كما تم التفصيل في آليات إيصال الدعم اللوجستي الذي يقدمه التحالف لقوات البيشمركة، لضمان أن تسهم هذه العملية بأفضل شكل في تعزيز القدرات العسكرية للإقليم.

وخصص جزء آخر من الاجتماع لبحث خطوات عملية الإصلاح وإعادة هيكلة القوات، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين فرق الوزارة ومكتب التعاون الأمني من أجل إنجاح الخطط والبرامج الرامية إلى تقوية البنية الدفاعية لكوردستان.

وفي ختام الاجتماع، أشاد كبار مسؤولي وزارة البيشمركة بالدور الفاعل للفرق العسكرية الأمريكية ومستشاري التحالف في تعزيز العلاقات، مؤكدين التزامهم بتوسيع نطاق التنسيق في المراحل المقبلة وتكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار المنطقة.