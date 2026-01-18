الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار بناءً على الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار على كل الجبهات، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: “بناءً على الاتفاق الذي عقده الرئيس أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية تعلن الوزارة وقف إطلاق النار على كل الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين".

وأوصت الوزارة "رجال الجيش العربي السوري بأن يكونوا على قدر عال من الثقة والمسؤولية، في حماية المواطنين وصون ممتلكاتهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار".

وكان الشرع وقّع اليوم اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.