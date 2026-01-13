أربيل يعزز صدارته لدوري نجوم العراق بهدفٍ قاتل على دهوك

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- عزّز نادي أربيل صدارته لدوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بفوز صعب على نظيره دهوك بهدفين لهدف.

وتمكن فريق أربيل من حسم ديربي إقليم كوردستان لصالحه في المباراة التي أقيمت على ستاد فرانسو حريري بالعاصمة أربيل.

وافتتح لاعب أربيل مصطفى قابيل التسجيل في الدقيقة (48)، بينما أدرك يوسف بن سودة التعادل لدهوك في الدقيقة (86).

قبل أن يخطف اللاعب كيلان لقمان هدف الفوز القاتل لأربيل في الدقيقة (89).

وبهذا الفوز، تمسك أربيل بصدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة جمعها من 12 مباراة.