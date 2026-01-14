ماني يقود السنغال لنهائي كأس أفريقيا بفوزه على مصر

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قاد مهاجم النصر السعودي ساديو مانيه منتخب بلاده السنغال الى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على مصر بقيادة زميله السابق في ليفربول محمد صلاح الأربعاء على الملعب الكبير في طنجة في نصف النهائي.

وسجل مانيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78، مسجلا هدفه الثاني في النسخة الحالية والـ11 في تاريخ مشاركاته في العرس القاري مع 9 تمريرات حاسمة.

ويلتقي "أسود التيرانغا" في النهائي الأحد المقبل في الرباط مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين المغرب المضيف ونيجيريا وصيفة النسخة الاخيرة المقررة لاحقا في العاصمة المغربية.

وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها السنغال النهائي بعد 2002 و2019 و2022، علما انها بلغت دور الاربعة ست مرات بينها مرة مع مصر عندما فازت الاخيرة 2-1 عام 2006، والنهائي الثالث في النسخ الأربع الاخيرة.

وجددت السنغال عقدتها لمصر بعدما تغلبت عليها في نهائي النسخة قبل الماضية في الكاميرون بركلات الترجيح، ثم حرمتها من بلوغ المونديال عندما تغلبت عليها بركلات الترجيح في الدور الثالث الحاسم في دكار بعدما تبادلا الفوز 1-0 في مباراتي الذهاب والاياب.

وهو الفوز الثالث للسنغال على مصر في ست مواجهات بينهما في العرس القاري مقابل خسارتين وتعادل واحد، والسادس في 16 مواجهة في مختلف المسابقات مقابل 7 هزائم و3 تعادلات.

وحافظت السنغال على سجلها الخالي من الهزائم في 17 مباراة في العرس القاري (12 فوزا و5 تعادلات) وتحديدا منذ خسارة نهائي نسخة 2019 في مصر أمام الجزائر 0-1.

في المقابل، فشلت مصر في بلوغ النهائي العاشر في تاريخها المتضمن سبعة القاب (رقم قياسي)، وبالتالي أهدرت فرصة الانفراد بالرقم القياسي في عدد النهائيات الذي تتقاسمه مع غانا الغائبة الأبرز عن النسخة الحالية.

وتبخر حلم صلاح في الظفر باللقب الذي ينقص خزائنه، كما حلم منتخب بلاده في اللقب الثامن والاول منذ عام 2010.

ونجح مانيه في التفوق على صلاح للمرة الرابعة في ست مواجهات بينهما (تعادل وخسارة)، وهي المرة الثانية التي يهز فيها شباك الفراعنة، فيما لم ينجح صلاح في ذلك حتى الان.

ولعب صلاح ومانيه معا في ليفربول ين 2017 و2022، وخاضا 223 مباراة معا وصنع السنغالي 18 هدفا للمصري مقابل 17 للاخير. توجا معا في ليفربول بستة ألقاب بينها الدوري الانكليزي 2019-2020 ودوري أبطال أوروبا 2018-2019، وتقاسما الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الـ "بريميرليغ" موسم 2018-2019 مع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ برصيد 22 هدفا لكل منهم.

كما فازا بالكرة الذهبية لافضل لاعب في القارة الإفريقية خلال دفاعهما عن ألوان ليفربول: صلاح في 2017 و2018 ومانيه في 2019 و2022.

ودفع مدرب مصر حسام حسن بالتشكيلة ذاتها التي جرّدت ساحل العاج من اللقب في ربع النهائي، فيما عاد القائد خاليدو كوليبالي الى تشكيلة السنغال بعد غيابه عن مواجهة مالي بسبب الايقاف، لكنه اضطر الى ترك الملعب مبكرا بسبب تعرضه للإصابة (23).

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص للفراعنة الذين فضلوا اللعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة، فيما كانت الافضلية للسنغال من دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

وواصلت السنغال سيطرتها في الشوط الثاني وانتظرت الدقيقة 78 لهز الشباك عندما استغل مانيه كرة مرتدة من الدفاع المصري وسددها قوية من خارج المنطقة مرت من بين أقدام ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد وسكنت شباك الشناوي.

ودفع حسام حسن بمصطفى محمد وأحمد مصطفى "زيزو" وصلاح محسن بدلا من رامي ربيعة وحمدي فتحي وإمام عاشور في محاولة لإدراك التعادل من دون جدوى.

وكانت الفرصة الوحيدة للفراعنة من تسديدة عمر مرموش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تصدى لها بثبات الحارس ادوار ميندي.