وزارة الخارجية التركية تدين هجوم كورمور

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجوم الذي استهدف حقل "كورمور" للغاز في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، مؤكدة أن الهجوم يمس استقرار العراق ورفاهه.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس".

وأضاف كتشالي: "ننظر بقلق إلى الهجوم الذي استهدف ليلة أمس (الأربعاء) حقل كورمور للغاز بالعراق، لما يحمله من تداعيات على استقرار ورفاه جارنا العراق".

وأدان كتشالي، الهجوم الذي استهدف البنية التحتية المدنية في العراق.

وأشار إلى أن القنصلية التركية في أربيل قامت باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية أرواح المواطنين الأتراك العاملين في حقل الغاز.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان أن حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرّض مساء الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقد أدى الهجوم إلى توقف كامل لتدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في إقليم كوردستان، وخلق ردود فعل كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع دعوات لمحاسبة الجهات المسؤولة وفرض أشد العقوبات بحقهم.