الإطار التنسيقي يدين الهجوم على حقل كورمور ويؤكد ضرورة حماية المنشآت الوطنية

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أدان الإطار التنسيقي في بيان، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الغادر الذي استهدف حقل كورمور للغاز، مؤكداً أن الاعتداء على المنشآت الوطنية يشكل تهديداً لأمن العراق واستقراره واقتصاده، ويخدم الجهات التي تسعى لإضعاف الدولة وتعطيل التنمية.

وأكد الإطار دعمه للجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي للتحقيق في ملابسات الحادث والكشف عن الجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

كما شدد البيان على ضرورة التعامل مع الهجوم باعتباره تهديداً وطنياً وعدم توظيفه سياسياً أو جبهوياً، مجدداً التأكيد على أن حماية سيادة الدولة ومنشآتها الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة.

وفيما يلي نص البيان:

يدين الإطار التنسيقي بشدة الاستهداف الغادر الذي طال حقل كورمور للغاز، ويؤكد أن الاعتداء على المنشآت الوطنية يمثل تهديداً لأمن العراق واقتصاده واستقراره، ولا يخدم سوى من يريدون إضعاف الدولة وتعطيل مسار التنمية.

ويدعم الإطار اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه للتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على الجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه لكشف الحقائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله هذه المنشآت من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.

كما يشدد الإطار على ضرورة التعاطي مع هذا الاعتداء بوصفه تهديدًا وطنيًا لا يجوز توظيفه سياسياً أو جبهوياً، مجدداً التأكيد على أن حماية سيادة الدولة وصون منشآتها الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وحدة الموقف وتماسك الصف في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

الإطار التنسيقي

الدائرة الإعلامية

27 تشرين الثاني 2025