ملا بختيار: استهداف كورمور محاولة لتعطيل تقدم كوردستان وضرب شريانها الاقتصادي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حذر سياسي كوردستاني بارز، في رسالة له، من أن استهداف حقل "كورمور" الغازي لا يشكل انتهاكاً للدستور وحقوق المواطنين فحسب، بل هو محاولة لضرب الاستقرار السياسي والاقتصادي في إقليم كوردستان، منتقداً في الوقت ذاته الإفلات من العقاب في الهجمات السابقة، ومعتبراً إياه السبب الرئيس وراء تكرار هذا المشهد.

وفي معرض رده على الهجوم الذي طال حقل غاز "كورمور"، أكد السياسي الكوردستاني ملا بختيار، في رسالة وجهها من مدينة السليمانية، أن هذا الحقل بات يمثل شريان الحياة والمصدر الرئيس للطاقة والكهرباء لإقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له؛ لذا فإن تكرار هذه الهجمات يُعد اعتداءً صارخاً على حياة المواطنين.

ويرى ملا بختيار أن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة يُعد أكبر إنجاز خدمي تحقق بعد الانتفاضة. ولهذا السبب، يسعى "الخصوم" عمداً، وعبر استهداف هذا المشروع الاستراتيجي، إلى الانتقام من مسيرة التقدم والخدمات في الإقليم، ومحاولة قطع الشريان الاقتصادي وسلب راحة المواطنين.

وفي جانب آخر من موقفه، أبدى السياسي الكوردي استغرابه من أنه رغم مرور سنوات عدة على سلسلة من هذه الهجمات، لم يتم اعتقال الجناة أو تقديمهم للعدالة حتى الآن، معتبراً أن هذا الإخفاق هو السبب الرئيس الذي يدفع المجرمين للاستمرار في هجماتهم "بكل جرأة واستهتار".