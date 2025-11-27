عمار الحكيم يدين استهداف حقل كورمور ويطالب بملاحقة المتورطين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 249- أدان رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، في تدوينة نشرها اليوم الخميس على صفحته في منصة فيسبوك، الهجوم الذي استهدف حقل كورمور في محافظة السليمانية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال التخريبية تمثل تهديداً لأمن البلاد واستقرارها.

ودعا الحكيم الجهات المعنية إلى ملاحقة المتورطين في الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، مشدداً على ضرورة حماية المنشآت الحيوية من أي اعتداءات.

في السياق ذاته، أدان الإطار التنسيقي في بيان، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الغادر الذي استهدف حقل كورمور للغاز، مؤكداً أن الاعتداء على المنشآت الوطنية يشكل تهديداً لأمن العراق واستقراره واقتصاده، ويخدم الجهات التي تسعى لإضعاف الدولة وتعطيل التنمية.

وأكد الإطار دعمه للجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي للتحقيق في ملابسات الحادث والكشف عن الجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

كما شدد البيان على ضرورة التعامل مع الهجوم باعتباره تهديداً وطنياً وعدم توظيفه سياسياً أو جبهوياً، مجدداً التأكيد على أن حماية سيادة الدولة ومنشآتها الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان أن حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرّض مساء الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقد أدى الهجوم إلى توقف كامل لتدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في إقليم كوردستان، وخلق ردود فعل كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع دعوات لمحاسبة الجهات المسؤولة وفرض أشد العقوبات بحقهم.