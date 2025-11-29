محافظ شرناخ: الهجوم على كورمور اعتداءٌ على الأخوّة بين شعوب المنطقة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار أعمال النسخة الرابعة من المنتدى الدولي لملا جزيري، قدّم محافظ شرناخ، بيرول أكيجي، كلمةً أشار فيها إلى الترحيب بالرئيس بارزاني وضيوف المنتدى، مؤكداً أهمية صون القيم الأخلاقية والاجتماعية.

وفي كلمته، عبّر أكيجي عن شكره للرئيس بارزاني لمشاركته في المنتدى، وقال: باسمي وباسم أهالي مدينتنا، أشكركم على قبول دعوتنا.

كما أشار إلى أن هذا المنتدى يمثل فرصةً لبحث رؤى وأخلاق الشاعر الكوردي البارز، ملا جزيري.

وأعرب محافظ شرناخ عن قلقه إزاء "التغيرات السريعة" التي شهدتها المجتمعات وانعكاساتها على سلوك الشباب وقيم الأسرة.

وقال في هذا الصدد: من واجبنا أن نحمي سلوك شبابنا، وأن نقوّي أسرنا، وأن نربّي أبناءنا على نهج رفيع.

وأكد أكيجي أن الكورد والترك والعرب يعيشون معاً منذ آلاف السنين، ولا بد من تعزيز هذه الأخوة.

كما أشار إلى أن الهجوم الذي وقع قبل أيام على حقل غاز كورمور هو اعتداءٌ على "الاستقرار والوحدة والأخوّة" بين شعوب المنطقة.

وفي ختام حديثه، عبّر محافظ شرناخ عن أمله بأن يكون هذا المنتدى سبباً للخير والبركة، ودافعاً لتعزيز الروابط في المنطقة.

وكان الرئيس بارزاني وصل صباح اليوم السبت إلى قضاء جزيرة بوتان في محافظة شرناخ للمشاركة في الملتقى الدولي الرابع للشاعر والمتصوف "الملا الجزيري".

الملتقى انطلق يوم الجمعة في قاعة مؤتمرات فندق "ديدمان جزيرة" ويستمر يومين، بمشاركة باحثين وأكاديميين محليين ودوليين.

وشهدت المدينة رفع صور كبيرة للرئيس بارزاني مع عبارات ترحيب في مواقع مختلفة.

ويشارك في الملتقى نحو 90 شخصية وباحثاً من دول متعددة، حيث سيتضمن جلسات الفعالية إعداد أوراق بحثية ودراسات حول حياة الملا الجزيري، أعماله الأدبية، وتأثيره الفكري.